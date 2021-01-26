Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина предостерегла российского лыжника Александра Большунова после стычки с финским соперником, произошедшей после финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина назвала инцидент явным нападением. «За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках. Если что-то происходит — вызывают полицию. Так устроено везде», — заявила она. Бывшая фигуристка подчеркнула, что ей непонятно такое поведение.

Ранее 26 января сообщалось, что Большунов извинился за нападение на финского лыжника. В его совместном заявлении с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе говорится, что в российской команде ценят принцип «честной игры».

25 января стало известно о подаче заявления на Большунова в полицию. Сообщалось, что протокол был составлен со слов двух граждан, фамилии которых разглашены не были.

В эстафете, прошедшей 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише финн Йони Мяки подрезал россиянина, а тот в ответ толкнул финна, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным.