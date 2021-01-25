Вяльбе отреагировала на новость о поданном на Большунова заявлении в полицию

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость о поданном на лыжника Александра Большунова заявлении в полицию из-за стычки с соперником на финише эстафеты этапа Кубка мира в финском Лахти. Ее слова приводит Sport24.

«Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу», — сказала Вяльбе. Она добавила, что Большунов вместе с командой улетел в Швецию.

О том, что на россиянина подали заявление в полицию, стало известно ранее в понедельник, 25 января. По информации MTV News, протокол о нападении на финского спортсмена Йони Мяки был составлен со слов двух граждан, чьи фамилии не называются. Теперь полиция расследует наличие состава преступления.

24 января Вяльбе объяснила поведение Большунова нервным напряжением. Она заявила, что спортсмен осознает неприемлемость своих действий, и добавила, что российскую сторону всегда признают виноватой.

В эстафете, прошедшей также 24 января, победителем стала сборная Норвегии. Первая команда России была лишена бронзовых наград из-за неспортивного поведения Большунова. На финише Мяки подрезал россиянина, а тот в ответ толкнул финна, ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Мяки назвал поведение россиянина непрофессиональным и пожаловался, что тот не извинился за свой поступок.