Фуркад рассказал о лжи IBU из-за найденного на трассе шприца со следами допинга

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о лжи Международного союза биатлонистов (IBU) из-за найденного на трассе в итальянском Антхольце в 2015 году шприца со следами допинга. Его слова приводит норвежский портал TV2.

Фуркад заявил, что узнал о наличии такого шприца после утечки информации из IBU. И хотя позднее генеральный секретарь организации Николь Реш на встрече со спортсменами говорила, что шприц передали полиции, это не было сделано.

«Когда узнал, что она солгала? Когда прочитал отчет [независимой комиссии]. Мы поняли, что IBU не сделал все возможное, чтобы найти владельца шприца. Но я бы никогда не подумал, что они просто выбросили его в мусорное ведро», — пояснил Фуркад.

В апреле 2020 года Фуркад рассказал о трудностях с поиском допинга. По словам биатлониста, даже если бы он захотел улучшить спортивные результаты с помощью запрещенных препаратов, он не знал бы, где их достать. Спортсмен посчитал этот факт отличным ответом для родителей, которые боятся отдавать детей в профессиональный спорт из-за якобы неизбежности применения ими допинга.

Француз объявил о завершении карьеры в марте 2020-го. Помимо пяти побед на Олимпиадах, в активе Фуркада 13 титулов чемпиона мира и семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.