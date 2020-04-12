Фуркад рассказал о трудностях с поиском допинга

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о трудностях с поиском запрещенных препаратов. Слова француза приводит L'Equipe.

По словам биатлониста, даже если бы он захотел улучшить спортивные результаты с помощью допинга, он не знает, где его достать. «После десяти лет карьеры на высшем уровне я могу сказать, что у меня нет номера телефона, по которому можно позвонить по этому поводу», — рассказал Фуркад.

Спортсмен посчитал этот факт отличным ответом для родителей, которые боятся отдавать детей в профессиональный спорт из-за ощущения неизбежности применения ими запрещенных препаратов.

13 марта 31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры. Помимо пяти побед на Олимпиадах, в активе Фуркада 13 титулов чемпиона мира и семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

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