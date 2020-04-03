Фуркад рассказал о последнем разговоре с Логиновым

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в эфире «Матч ТВ» рассказал об отношениях с россиянином Александром Логиновым.

Фуркад заявил, что перед последней гонкой в его карьере Логинов пожелал ему удачи и выразил свое уважение. В ответ француз пожелал Александру принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки душу и страсть. «Правила есть правила, когда ты отбыл наказание, то можешь вернуться. Но мое понимание допинга не в том, чтобы не попадаться на нем, моя философия — нельзя употреблять допинг», — подытожил спортсмен.

13 марта Фуркад объявил о завершении карьеры. В прощальном письме он поблагодарил соперников за противостояния и заявил, что воплотил все свои мечты.

Француз неоднократно вступал в полемику с российскими соперниками. В частности, он критиковал Логинова за употребление допинга и обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами. Позднее спортсмены помирились.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. На его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

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