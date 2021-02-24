Норвежский биатлонист назвал русское слово для поднятия настроения в сборной

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе назвал русское слово для поднятия настроения в сборной страны. Его слова приводит NRK.

«Мы всегда говорим "бабушка", когда нам хорошо в команде. Вроде так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше», — заявил 27-летний спортсмен. Он добавил, что не знает, откуда в команде такая традиция.

14 февраля Бе заявил, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом родной страны недостаточно суров. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону. В ответ двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уличил Бе в лицемерии.

В этом сезоне Бе лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 871 очко. На его счету также победа на Олимпийских играх 2018 года и 12 золотых медалей на чемпионатах мира.

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