Норвежский биатлонист потребовал более сурового наказания для русских

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе считает, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны — недостаточно суровое наказание для атлетов. Его слова приводит издание Dagbladet.

«Русские получили незначительное наказание. Тут требуются более суровые меры», — сказал 27-летний норвежец. Бе предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Международный союз биатлонистов (IBU) наложил запрет на использование оригинального логотипа Союза биатлонистов России (СБР) с цветами национального флага.

Санкция была наложена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре 2020-го. Российским атлетам запрещено выступать под национальным флагом до декабря 2022-го. Ограничение касается соревнований на Олимпийских играх и чемпионатах мира.