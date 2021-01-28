Норвежский биатлонист порадовался поражению россиянина на выборах главы IBU

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Его слова приводит TV2.

Бе заявил, что положительно относился к Бессебергу, так как тот не допустил победы четырехкратного олимпийского чемпиона россиянина Александра Тихонова на выборах нового главы IBU. Спортсмен добавил, что радовался поражению Тихонова, так как считал это важным для мирового биатлона.

Ранее Бессеберг был обвинен в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. Кроме того, бывший глава мирового биатлона признался, что пользовался услугами проституток, оплаченных российскими спортивными чиновниками.

Тихонов был обвинен в попытке подкупа бывшего генсека IBU Николь Реш. Она рассказала, что в 2009 году бывший спортсмен, занимавший на тот момент пост первого вице-президента Союза биатлонистов России, предложил ей коробку с драгоценностями взамен прекращения расследования по допинговым делам соотечественников. Реш брать подарок отказалась, а Бессеберг уладил ситуацию без последствий для Тихонова.