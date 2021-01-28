Четырехкратного олимпийского чемпиона из России обвинили в попытке подкупа

Четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова обвинили в попытке подкупа. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Бывший генеральный секретарь организации Николь Реш рассказала, что в 2009 году бывший спортсмен, занимавший на тот момент пост первого вице-президента Союза биатлонистов России (СБР), предложил ей коробку с драгоценностями. Взамен россиянин хотел прекращения расследования по допинговым делам соотечественников.

Реш отметила, что отказалась брать подарок и сразу же сообщила о случившемся президенту IBU Андерсу Бессебергу. Тот уладил ситуацию без последствий для Тихонова. Россиянин в интервью ТАСС отверг обвинения и выразил готовность пройти проверку на полиграфе.

Ранее в четверг, 28 января, Бессеберга и Реш заподозрили в безосновательной защите интересов России в антидопинговом контексте. К такому выводу пришла независимая комиссия.