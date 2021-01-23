Российские биатлонисты вырвали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняли французы, вторыми финишировали норвежцы. В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, который на последних метрах дистанции обошел спортсмена из Германии.

Россияне проиграли победителям 50,8 секунды, использовали семь дополнительных патронов и преодолели один штрафной круг. Всю гонку россияне находились в группе лидеров.

Этап Кубка мира в Антхольце проходит с 21 по 24 января. Заключительной гонкой станет мужской масс-старт.