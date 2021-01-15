Шипулин пожаловался на работу в Госдуме

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин пожаловался на работу политиком. Его слова приводит «Екатеринбург Онлайн».

Шипулин заявил, что работа в Думе дается ему тяжелее, чем профессиональный спорт, так как теперь он постоянно находится в разъездах и устает морально. «В спорте покатался, есть свободное время, четкий распорядок дня. Здесь же проводишь с семьей буквально день, летишь в Москву. Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь. Это физически тяжело», — посчитал спортсмен.

Также депутат добавил, что его обижают оскорбления недоброжелателей. «Самое обидное, что оскорбляют моих близких — жену, детей и родителей. После такого опускаются руки», — подытожил он.

8 января четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что спортсменам не место в политике, и выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Шипулин стал депутатом Госдумы осенью 2019-го. Он представляет фракцию «Единой России». Кроме того, бывший биатлонист был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го.

Спортивную карьеру Шипулин завершил в декабре 2018-го. На его счету золото (в эстафете), а также три серебра и три бронзы чемпионатов мира.

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