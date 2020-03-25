Шипулин вступился за обвиненных в жадности спортсменов-депутатов

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на слова четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, обвинившей подавшихся в политику спортсменов в желании «набить карманы». Парламентария цитирует принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам Шипулина, ему жаль, что Резцовой приходится напоминать о себе провокациями. Он отметил, что не видит необходимости в публичном споре с бывшей спортсменкой, и подчеркнул, что не вступал с ней в конфликт. Шипулин добавил, что Резцова не понимает специфики депутатской работы, и заявил, что не использует Госдуму для личной выгоды.

24 марта Резцова упрекнула ушедших в политику биатлонистов в жадности. В качестве негативного примера она привела именно Шипулина.

В феврале Шипулин также высказывался о негативном отношении россиян к спортсменам в Госдуме. Он заявил, что не «просиживает штаны» в парламенте, а половину своей депутатской зарплаты отдает в Совет ветеранов. Остальное Шипулин, по его словам, тратит на благотворительность.

С осени 2019-го Шипулин — депутат Госдумы. Бывший биатлонист представляет фракцию «Единой России».

Антон Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.

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