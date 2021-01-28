Бывшего главу IBU заподозрили в безосновательной защите интересов России

Бывшего главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга заподозрили в безосновательной защите интересов России в антидопинговом контексте. Об этом сообщается на сайте организации.

К такому выводу пришла независимая комиссия. Теперь IBU ждет ответов на появившиеся вопросы от норвежского функционера и Николь Реш, занимавшей пост генерального секретаря союза. Отмечается, что отчет со всеми доказательствами отправлен в Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне (BIU). Именно эта организация должна принять решение о дальнейших расследованиях и возможных дисциплинарных взысканиях.

В 2018 году в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски, имевшие отношение к допинговым обвинениям. После этого бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в IBU скрывали нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. По его словам, в союзе отказывались открывать антидопинговые дела против российских биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели.

Кроме того, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «дипломат, полный долларов». Норвежское издание VG также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб россиян.