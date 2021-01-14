Российский боксер Ковалев провалил допинг-тест

Российский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед поединком с Бектимиром Меликузиевым из Узбекистана. Об этом сообщает Boxing Scene.

Ковалев сдал тест представителям Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). В организме россиянина обнаружены следы синтетического тестостерона. Это угрожает срывом поединка против Меликузиева.

Соперник 37-летнего россиянина при этом подчеркивает, что готов драться с Ковалевым, несмотря на проваленный им тест. «Моя команда очень старалась, чтобы мы получили этот бой», — заявил Меликузиев.

В последний раз Ковалев выходил в ринг в ноябре 2019-го. Тогда россиянин уступил мексиканцу Саулю Альваресу.

Россиянин потерпел четвертое поражение в карьере. В активе боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом.