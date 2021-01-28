Бывший глава мирового биатлона признался в получении интимных услуг в России

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признался в получении интимных услуг в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Бессеберг заявил, что в период с 2010-го по 2014-й он воспользовался услугами проститутки во время приезда в Москву, отметив, что оплатить ее услуги мог один из российских спортивных чиновников. Кроме того, бывший глава мирового биатлона рассказал, что неоднократно имел интимную связь с женщиной, аккредитованной на этап Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. По его словам, женщина не говорила по-английски и общаться им помогали представители Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее 28 января Бессеберга заподозрили в безосновательной защите интересов России в антидопинговом контексте. К такому выводу пришла независимая комиссия IBU.

В 2018 году в штаб-квартире союза в Зальцбурге прошли обыски, имевшие отношение к допинговым обвинениям. Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и пользовался услугами проституток на деньги российской делегации.