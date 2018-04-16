Россию обвинили в оплате проституток для главы мирового биатлона

Президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга подозревают в пользовании услугами проституток на деньги российской делегации. Об этом сообщает Bild.

По информации немецкого издания, глава IBU получал денежные вознаграждения от российской стороны и регулярно проводил время с девушками по вызову, услуги которых оплачивала Москва.

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10 апреля в штаб-квартире IBU начались обыски. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассказали, что обыск был связан с расследованием по вопросам допинга.

В WADA заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежское издание VG также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.

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