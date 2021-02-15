В Норвегии назвали реакцию россиян на критику токсичным русским гневом

В Норвегии назвали реакцию россиян на критику биатлониста Йоханнеса Бе токсичным русским гневом. Об этом пишут журналисты Dagbladet.

«Русские жестоко мстят тем, кто осмеливается критиковать их обман. Цель — Бе, который стал смелым. Норвежец стал главной мишенью после того, как осмелился сказать, что Россия слишком легко отделалась», — говорится в материале издания. Они назвали Бе величайшей звездой биатлона и посчитали неуместным сопротивление критике, в частности от двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева.

По мнению норвежцев, цель критики Бе заключается в том, чтобы россияне начали побеждать на законных основаниях. «И для этого Россия должна сначала разобраться с мошенничеством. Они не становятся к этому ближе, когда запугивают Бе», — подытожили журналисты издания.

Ранее Бе заявил, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны недостаточно суров. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону. В ответ Васильев уличил Бе в лицемерии.

Международный союз биатлонистов наложил запрет на использование оригинального логотипа Союза биатлонистов России с цветами национального флага. Санкции вызваны решением Спортивного арбитражного суда в декабре 2020-го. Тогда Российским атлетам запретили выступать под национальным флагом до декабря 2022-го. Ограничение касается Олимпийских игр и чемпионатов мира.