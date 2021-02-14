Олимпийский чемпион ответил норвежским биатлонистам и уличил их в лицемерии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бе, потребовавшему более сурового наказания для отечественных атлетов за употребление допинга. Его слова приводит Sport24.

«Пускай норвежцы смотрят на себя в зеркало, глядишь, что-то полезное и увидят. С астмой разберитесь, легализованные допингисты, а потом еще будете поучать других», — уличил спортсменов в лицемерии Васильев. Он назвал моральный облик братьев Бе неудовлетворительным и призвал их заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтвержденным данным.

Ранее Йоханнес Бе заявил, что запрет для российских спортсменов выступать под флагом своей страны недостаточно суров. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Международный союз биатлонистов наложил запрет на использование оригинального логотипа Союза биатлонистов России с цветами национального флага. Санкции вызваны решением Спортивного арбитражного суда в декабре 2020-го. Тогда Российским атлетам запретили выступать под национальным флагом до декабря 2022-го. Ограничение касается Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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