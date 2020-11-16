Олимпийский чемпион назвал норвежских биатлонистов тявкающими шавками

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил на слова норвежского биатлониста Тарьея Бе о том, что Россия должна извиниться за допинговые нарушения. Его слова приводит «Чемпионат.com»

Васильев назвал норвежских биатлонистов тявкающими шавками за их критику. «Они отводят от себя внимание. Легализованные допингисты. Надо переть своей дорогой. Перед кем извиняться-то? Они того не стоят», — заявил он. Олимпийский чемпион уточнил, что Россия не должна извиняться перед такими людьми.

15 ноября Бе призвал Россию извиниться за допинговые скандалы. Он назвал извинения «путем к тому, чтобы вернуть симпатии всего спортивного мира».

14 ноября сообщалось, что международный союз биатлонистов (IBU) отчитался о «грязных» биологических паспортах российских спортсменов. В заявлении говорится, что виновные в нарушениях IBU с 2008-го по 2018 год будут наказаны.