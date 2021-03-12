Губерниев назвал падение России в рейтинге УЕФА катастрофой и предрек ухудшение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал падение России в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пока происходит полная катастрофа», — заявил Губерниев. Он отметил, что российскому чемпионату нужно вернуться к системе «весна-осень» (по такой системе национальное первенство по футболу в России проводилось до 2011 года, матчи проходили с середины марта по ноябрь без длительной паузы летом — прим. «Ленты.ру»), реформировать систему управления клубами и задуматься об отмене лимита на легионеров.

Кроме того, комментатор предрек ухудшение ситуации. «Мы будем опускаться ниже. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки», — заключил он.

Ранее 12 марта вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал страшной новостью падение России в рейтинге УЕФА. Депутат подчеркнул, что руководству Российского футбольного союза (РФС) стоит начать развивать футбол в стране.

Россия опустилась на восьмое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Нидерланды. Это произошло 11 марта после победы амстердамского «Аякса» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над швейцарским «Янг Бойз» (3:0).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Чем ниже позиция, тем меньшим числом команд представлена страна на европейской арене.