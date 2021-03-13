Российские биатлонисты остались без медалей в пасьюте на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты остались без медалей в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в пасьюте одержал француз Кентен Фийон Майе. Вторым к финишу с отставанием в восемь секунд пришел норвежец Йоханнес Бе. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель Франции Эмильен Жаклен. Он проиграл победителю 14,6 секунды.

Лучшим из россиян в пасьюте стал Матвей Елисеев. Он проиграл победителю 1 минуту и 19,3 секунды.

Соревнования в Нове-Место завершатся в воскресенье, 14 марта. Пока на чешском этапе россияне не завоевали ни одной медали.