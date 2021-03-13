Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории на Кубке мира

Российские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в пасьюте одержал норвежка Тириль Экхофф, второй к финишу с отставанием 34,6 секунды пришла белорусская спортсменка Динара Алимбекова. Тройку сильнейших замкнула немка Франциска Пройс. Она проиграла лидеру 40,2 секунды.

Россиянок не оказалось в числе первых 30 финишировавших спортсменок. Лучший результат принадлежит Ларисе Куклиной, финишировавшей на 37-м месте. Это худшая гонка для россиянок за всю историю выступления сборной на Кубке мира.

Соревнования в Нове-Место завершатся в воскресенье, 14 марта. Пока на чешском этапе россияне не завоевали ни одной медали.

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