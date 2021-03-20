Российские биатлонистки остались без наград в гонке преследования на Кубке мира

В шведском Эстерсунде прошла гонка преследования в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей стала представительница Норвегии Марте Рейселанн. Ей удалось преодолеть дистанцию в 10 километров за 32 минуты 54,8 секунды. Серебро также выиграла норвежская спортсменка — Тириль Экхофф. Ее отставание от соотечественницы составило 29,3 секунды. Третье место заняла Анна Сола из Белоруссии. Она отстала на 44 секунды.

Российские биатлонистки остались без наград. Ульяна Кайшева показала восьмой результат. Десятое место заняла Лариса Куклина. Светлана Миронова финишировала 34-й, Анастасия Гореева заняла 49-е место, а Евгения Павлова — 55-е.

Этап в Швеции завершится 21 марта.