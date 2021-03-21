Последние гонки сезона в биатлоне перенесли из-за шторма

Последние гонки на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде перенесли из-за шторма. Об этом сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов (IBU).

Женский масс-старт был сдвинут два с половиной часа и начнется в 17:30 по московскому времени. Время начала мужского масс-старта было изменено на 1 час 45 минут. Спортсмены уйдут на дистанцию в 19:15 по Москве. Отмечается, что ночью на стадионе поднялся шквальный ветер.

У мужчин сборную России в масс-старте представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. У женщин на старт должны выйти россиянки Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Гонки должны завершить этап Кубка мира в Эстерсунде, который является последним в нынешнем сезоне. Пока россияне не завоевали ни одной медали на соревнованиях в Швеции.