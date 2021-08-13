Россия потеряла позиции в рейтинге УЕФА

Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА и занимает восьмое место в таблице

После неудач отечественных клубов в Кубке Конференций Россия опустилась в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таблица доступна на сайте организации.

«Рубин» и «Сочи» завершили выступления в Лиге конференции в третьем квалификационном раунде. Благодаря этому Шотландия сумела обойти Россию, набрав на старте европейского сезона 1700 очков. Россия таким образом опустилась на одну строчку и заняла девятое место рейтинга, набрав лишь 1500 баллов.

В дальнейшем Россия может продолжить терять позиции в рейтинге УЕФА. В еврокубках отечественный футбол представляют только три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Ближайший преследователь России — Австрия — делегировала в еврокубки в нынешнем сезоне пять клубов, четыре из которых продолжают выступления.

Девятое место позволяет рассчитывать на двух участников от страны в Лиге чемпионов, одного участника Лиги Европы и два места в Кубке Конференций.