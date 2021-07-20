Клубы РПЛ захотели отменить лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о позиции большинства клубов чемпионата относительно лимита на легионеров. Его слова приводит «Матч ТВ».

Прядкин подчеркнул, что позиция РПЛ по лимиту пока не сформирована, однако многие клубы чемпионата выступают против ограничений на количество иностранных футболистов. Глава лиги отметил, что необходимо также учесть и мнение молодежных команд.

На фоне неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы в отечественном футболе возобновились разговоры о лимите на легионеров. В частности, в пользу ужесточения ограничений на иностранцев в РПЛ выступил ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили. Также о необходимости пересмотра нынешнего лимита на легионеров заявил министр спорта России Олег Матыцин, однако не уточнил, имел ли в виду его ужесточение или отмену.

На данный момент в РПЛ действует ограничение на количество иностранных футболистов в заявке в формате «8 плюс 17» (восемь легионеров из 25 игроков в заявке). Ранее лимит ограничивал количество иностранцев на поле. Сезон РПЛ стартует 23 июля.