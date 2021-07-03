Бывший игрок сборной СССР указал на засилье легионеров в российском футболе

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался в пользу ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Слова эксперта приводит «Газета.Ru».

Бывший игрок сборной СССР указал на засилье иностранных спортсменов в отечественном футболе. По словам Кавазашвили в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) выступает почти 130 легионеров.

«Это же целое государство. Зачем они нужны, если где-то десять человек из них играют?» — отмечает Кавазашвили.

23 июня Кавазашвили оценил итоги выступления сборной России на чемпионате Европы. Он порекомендовал главному тренеру команды Станиславу Черчесову подать в отставку.

Российская сборная не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Уступив Дании, отечественная команда опустилась на четвертое место в группе.

С сезона-2020/2021 клубы РПЛ вправе вносить в заявку из 25 футболистов не более восьми легионеров.

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