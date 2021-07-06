Министр спорта заявил о необходимости пересмотра лимита на легионеров в футболе

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости пересмотра лимита на легионеров в отечественном футболе. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Министр спорта отметил, что после неудачи российских футболистов на чемпионате Европы необходимо корректировать лимит на легионеров. При этом он подчеркнул, что не нужно ограничиваться лишь указанной мерой, а поднимать вопрос о развитии футбола в комплексе. «Как отдельное решение это не даст нужного эффекта», — добавил Матыцин.

После неудачного выступления сборной России на Евро футбольный эксперт Анзор Кавазашвили, в бытность игроком выступавший за «Спартак» и сборную СССР, выступил за ужесточение лимита. Под руководством Станислава Черчесова российская команда не пробилась в плей-офф Евро, заняв четвертое место в группе.

На данный момент лимит на легионеров ограничивает количество иностранных футболистов в заявке. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) действовал формат ограничения «8 плюс 17». Клубы имели право заявить на сезон восемь иностранных игроков. Количество легионеров на поле не регламентировалось.