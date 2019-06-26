Семак раскритиковал новый лимит на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал введение лимита на легионеров по схеме «8+17». Слова специалиста приводятся на клубном сайте.

Семак отметил, что он в принципе является противником лимита, который «неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов», а также снижает потенциал для игры в еврокубках. Наиболее приемлемой тренер назвал формулу «10+15», при которой на поле и в заявке могли бы находиться не более 10 легионеров. «Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу», — сказал Семак.

О введении нового лимита на легионеров стало известно ранее 26 июня. С сезона-2020/2021 в заявке команды может быть не более восьми игроков с паспортом другой стороны, при этом будут сняты ограничения по числу иностранцев на поле. В настоящий момент в чемпионате России действует правило, позволяющее одновременно играть не более шести иностранным футболистам, при этом их число в заявке не ограничено.

Впервые лимит на легионеров был введен в России в 2005 году. С того момента он неоднократно менял формацию. Так, изначально на поле могли выходить максимум пять игроков с паспортом другой страны. Он менялся в 2006-м, 2009-м и 2012-м, а к нынешнему варианту Российский футбольный союз пришел в 2015 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!