В РФС подтвердили намерение отказаться от лимита на легионеров

Президент РФС заявил, что организация выступает за отказ от лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что организация предлагает отказаться от лимита на легионеров. Его слова прозвучали в эфире телеканала «России 24».

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков. Функционер отметил, что прямой связи между результатами сборной России и лимитом нет. Он напомнил о том, что в 2008 году, когда национальная команда под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзу чемпионата Европы, легионеры в российских клубах играли большую роль.

16 августа отмену лимита поддержал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он отметил, что давно выступал за эту инициативу. О том, что в лимит на легионеров в российском футболе может быть отменен, стало известно 13 августа. По информации Daily Storm, РФС разослал клубам РПЛ письма, в которых помимо отказа от ограничения количества иностранцев в командах, говорилось о намерении предъявить к ним новые качественные требования.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит по схеме «8 плюс 17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством). Ранее действовали ограничения на количество легионеров на поле. В разной форме лимит действует с 2005 года.