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В РФС подтвердили намерение отказаться от лимита на легионеров

Президент РФС заявил, что организация выступает за отказ от лимита на легионеров
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Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что организация предлагает отказаться от лимита на легионеров. Его слова прозвучали в эфире телеканала «России 24».

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе», — сказал Дюков. Функционер отметил, что прямой связи между результатами сборной России и лимитом нет. Он напомнил о том, что в 2008 году, когда национальная команда под руководством Гуса Хиддинка завоевала бронзу чемпионата Европы, легионеры в российских клубах играли большую роль.

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16 августа отмену лимита поддержал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он отметил, что давно выступал за эту инициативу. О том, что в лимит на легионеров в российском футболе может быть отменен, стало известно 13 августа. По информации Daily Storm, РФС разослал клубам РПЛ письма, в которых помимо отказа от ограничения количества иностранцев в командах, говорилось о намерении предъявить к ним новые качественные требования.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит по схеме «8 плюс 17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством). Ранее действовали ограничения на количество легионеров на поле. В разной форме лимит действует с 2005 года.

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