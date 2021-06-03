РФС заменит иностранного руководителя российских судей

Российский футбольный союз (РФС) заменит главу департамента судейства. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, 45-летний венгр Виктор Кашшаи покинет пост руководителя российских судей, так как в РФС недовольны его работой. Отмечается, что в организации уже занялись поиском нового главы судейства. Кроме того, со своего поста может уйти руководитель проекта по внедрению системы VAR Леонид Калошин.

Кашшаи возглавил департамент судейства 9 января 2020 года. С 2003-го по 2019-й он был арбитром Международной федерации футбола (ФИФА). Кашшаи является рекордсменом чемпионата Венгрии, отсудив 322 матча.

Во время правления Кашшаи в российском футболе произошло несколько судейских скандалов. В частности, в августе прошлого года московский «Спартак» планировал отказаться от участия в чемпионате России после матча первого тура с «Сочи», жалуясь на предвзятое судейство.