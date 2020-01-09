Руководителем российских футбольных судей назначили иностранца

Венгр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

Президент РФС Александр Дюков назвал 44-летнего Кашшаи одним из самых известных судей в мире. «Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства», — посчитал он.

Кашшаи являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) с 1 января 2003 года. Профессиональную карьеру иностранец завершил в конце 2019 года. Кашшаи является рекордсменом чемпионата Венгрии, отсудив 322 матча. На международном уровне он провел свыше 150 встреч.

До этого департамент судейства возглавлял Александр Егоров. В декабре прошлого года он покинул этот пост по собственному желанию.

С Егоровым связано несколько скандалов в российском футболе. В частности, президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал уволиться Егорова. Он назвал его негодяем и посчитал, что ему лучше застрелиться.

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