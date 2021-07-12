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Акинфеев впервые прокомментировал уход Черчесова из сборной России

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Игорь Акинфеев оценил уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» впервые прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Голкипер ЦСКА посчитал, что это закономерное решение, «ведь все жизненные циклы рано или поздно заканчиваются». «Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но ее надо вспоминать на пенсии», — добавил он, отметив, что не связался с Черчесовым после его увольнения.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной 8 июля. Специалист возглавлял команду с 2016 года. Под его началом российские футболисты пробились в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. На Евро-2020 команда Черчесова не сумела преодолеть групповой этап.

Акинфеев завершил карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018. Всего он провел за команду 110 матчей.

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