Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России. Интервью с игроком опубликовано на канале «Коммент.Шоу» на YouTube.

Голкипер рассказал, что общался по этому поводу с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым перед стартом Евро, но заявил специалисту, что хочет проводить больше времени с семьей. «Причина, по которой меня нет в сборной, — мои дети. Хотя они ни в чем не виноваты», — добавил Акинфеев.

В том же эфире Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020. Голкипер ЦСКА убежден, что национальная команда стоит на одном месте.

Сборная России вылетела с чемпионата Европы после поражения в заключительном матче группового этапа с Данией. Отечественные футболисты проиграли со счетом 1:4.

Акинфеев покинул сборную России после чемпионата мира-2018. Всего он провел за команду 110 матчей.