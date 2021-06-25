Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление сборной России на чемпионате Европы. Голкипер стал гостем передачи «Коммент. Шоу» на YouTube.

«Грустно, что на праздниках футбола мы оказываемся непонятно где», — признался 35-летний бывший голкипер национальной команды. Акинфеев заявил, что в футболе сборная России стоит на месте.

Ранее действующий футболист национальной команды Федор Кудряшов объяснил неудачу на Евро. По мнению игрока, отечественным спортсменам не хватило «инстинкта убийцы».

Сборная России уступила в третьем матче группового этапа команде Дании со счетом 1:4 и опустилась на четвертое место в квартете. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова вылетели с турнира.

Акинфеев покинул сборную России после чемпионата мира-2018.