Капитан сборной Финляндии посетовал на недобранные очки в матче с Россией

Капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв посетовал на недобранные очки в матче с национальной командой России в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Его слова приводит Yle.

«В матче против России мы создавали моменты и должны были набрать как минимум очко, а то и три», — заявил 34-летний футболист. Он добавил, что у команды был шанс выйти в плей-офф турнира, что должно было стать дополнительной мотивацией для будущих игроков национальной команды.

Сборная России обыграла Финляндию со счетом 1:0. По итогам турнира отечественная команда заняла четвертое место в группе B, набрав три очка. Финны расположились на строчку выше, имея в активе такое же количество очков. Обе команды не попали в плей-офф Евро.

В 1/8 финала из группы B вышли Бельгия и Дания. Датчане сыграют 26 июня с Уэльсом, а бельгийцы — 27 июня с Португалией.

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