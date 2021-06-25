Футболист сборной России объяснил провал на Евро

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов объяснил провал национальной команды на чемпионате Европы. Его слова приводит «Комсомольская правда».

34-летний игрок обороны сборной отметил, что отечественные футболисты не пользовались ошибками соперников. При этом за упущенные шансы в игре на высоком уровне, как подчеркнул Кудряшов, «такого не прощают».

Кудряшов также заявил, что у российских футболистов не было «инстинкта убийцы», что выразилось в заключительном матче группового этапа Евро. «В матче с датчанами мы должны были забивать. Тогда игра сложилась бы иначе, я уверен», — подчеркнул игрок.

Россия уступила Дании в матче третьего тура группового этапа Евро со счетом 1:4. Команда Станислава Черчесова опустилась на четвертое место в квартете и вылетела с чемпионата Европы.