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Российские боксеры предложили научить футболистов сборной любить родину

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Фото: Федерация бокса России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев предложил совместную тренировку с футболистами сборной страны после вылета с чемпионата Европы. Его слова приводит URA.ru

По мнению Щекутьева, боксерскому сообществу показалось, что у российских футболистов нет мотивации для выступления, поэтому их надо научить любить родину. «Сборная России по боксу хотела бы объяснить, что значит биться за родину. Боксер выходит в ринг без единого рубля и готов умереть за свою страну. А у футболистов такого нет, они думают о деньгах», — заявил он.

22 июня стало известно, что сборная России по футболу заработала 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы. Столько выплатит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Российскому футбольному союзу по итогам группового этапа турнира.

На групповом этапе отечественная команда потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала победу над Финляндией (1:0). В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и вылетела с чемпионата Европы.


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