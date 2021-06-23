Футболист сборной России посоветовал партнерам по команде уезжать в Европу

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов обратился к молодым партнерам по национальной команде. Об этом сообщает Sport24.

Он посоветовал игрокам при появлении возможности уезжать в хорошие европейские клубы и ориентироваться на развитие. «Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей», — добавил Кудряшов.

Защитник также отметил, что у сборной России был шанс выйти из группы, так как до первого пропущенного гола в игре с Данией все складывалось неплохо. Кудряшов выразил сожаление, что команде не удалось добиться на Евро положительного результата.

Матч с Данией, который состоялся 21 июня, команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 1:4, три мяча россияне пропустили во втором тайме. Этот результат отбросил команду на четвертое место в группе, которое не позволяет выйти в плей-офф.

Кудряшов из-за травмы пропустил первые две встречи турнира, а в игре с датчанами вышел в стартовом составе. 34-летний защитник выступает за турецкий «Антальяспор».