Футболист сборной России захотел повышения зарплаты

Стали известны требования защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии, который ведет переговоры с красно-белыми по поводу нового контракта. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.

27-летний защитник захотел повышения заработной платы. По мнению Алланазарова, на это могло повлиять обнародование данных о доходах футболистов «Спартака».

Джикия, зарплата которого в клубе составляет чуть более двух миллионов евро в год, рассчитывает получать столько же, сколько и один из лидеров красно-белых Роман Зобнин, заработок которого составляет около 3,5 миллиона евро в год.

В клубе рассчитывают, что новое соглашение удастся подписать в течение месяца. «Спартак», вероятнее всего, удовлетворит требования Джикии по зарплате.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В составе клуба он выигрывал золото чемпионата России в сезоне-2016/2017.