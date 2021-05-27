Джикия рассказал о назвавших его предателем грузинах из-за выступления за Россию

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о назвавших его предателем грузинах. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Некоторые писали: "Продал родину, выбрал деньги". Начали приплетать лимит в чемпионате России, говорить, что я из-за этого так поступил», — вспомнил футболист. Он добавил, что спокойно воспринял критику, как и его родители. Джикия также подчеркнул, что мог выступать и за сборную Грузии, так как в 2016 году общался с руководством Федерации футбола страны.

В прошлом году футболист заявил о справедливости своей высокой зарплаты. По его мнению, если ему платят такие большие деньги, то он не должен от них отказываться.

Родители Джикии родом из Сухуми, однако сам он родился в Москве. Защитник с 2017 года выступает за «Спартак» и сборную России. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.