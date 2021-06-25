Акинфеев описал развитие футбола в России

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев критично оценил уровень развития футбола в стране. Он стал гостем передачи «Коммент. Шоу» на YouTube.

Голкипер ЦСКА заметил, что власти делают недостаточно для поднятия уровня футбола в России. «Понастроили полей, а кто там играет? Сдают в аренду пузатым мужикам за 200 долларов, а что дальше-то? Вот вам и все развитие», — описал ситуацию Акинфеев.

В том же эфире Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020. Голкипер ЦСКА убежден, что национальная команда стоит на одном месте.

Сборная России вылетела с чемпионата Европы после поражения в заключительном матче группового этапа с Данией. Отечественные футболисты проиграли со счетом 1:4.

Акинфеев покинул сборную России после чемпионата мира-2018.