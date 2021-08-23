Нурмагомедов объяснил отказ комментировать ситуацию в Афганистане

Нурмагомедов рассказал, почему не высказался о политической обстановке в Афганистане

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил свое нежелание отвечать на вопрос об Афганистане во время пресс-конференции. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний россиянин отметил, что его отказ высказываться на данную тему вызвал недовольство фанатов из Афганистана. Нурмагомедов принес извинения болельщикам и подчеркнул, что был неправильно понят.

«Дело не в том, что меня не касается то, что происходит за тысячу километров. У меня очень тесные отношения с народом Афганистана. В Калифорнии живет много афганцев, среди них и мои друзья. Я лишь не хотел комментировать политическую обстановку в стране. Надеюсь, фанаты меня простят», — заявил Нурмагомедов.

22 августа в Instagram спортсмена появилось множество негативных комментариев в адрес Нурмагомедова из-за его отказа высказываться о происходящем в Афганистане. Многие посчитали россиянина обязанным выразить позицию по этой теме.

15 августа «Талибан» (запрещенное в России движение) объявило об установлении своей власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны — Кабул.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин — один из самых популярных спортсменов среди мусульман. Два последних поединка в карьере он провел в Абу-Даби, возглавив турниры UFC. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил карьеру.