Афганские фанаты заявили о потере уважения к Нурмагомедову

Афганские пользователи сети раскритиковали бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после того, как он на пресс-конференции отказался комментировать ситуацию в стране. Высказывания недовольных доступны в Instagram спортсмена.

Фанаты посчитали, что Нурмагомедов должен был высказать мнение о политической ситуации в стране, и заявили о потере уважения к нему. «Ты должен быть вместе с афганцами как брат-мусульманин, но ты даже не сказал нескольких слов о нас?», «Люди в Афганистане — мусульмане. Хабиб — не мусульманин, он животное», «Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане», — писали они.

18 августа Нурмагомедов осудил журналиста «Матч ТВ» за вопрос о ситуации в Афганистане. Корреспондент обратил внимание на то, что в октябре 2020 года спортсмен прокомментировал политическую ситуацию во Франции, раскритиковав французского президента Эммануэля Макрона за притеснение мусульман, и попросил Нурмагомедова высказаться о ситуации в Афганистане. В ответ боец заявил, что они находятся за тысячи километров от страны, а пресс-конференция посвящена подписанию рекламного контракта.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил об уходе из спорта. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.