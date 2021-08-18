Нурмагомедов осудил журналиста за вопрос об Афганистане

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов осудил журналиста «Матч ТВ» за вопрос о ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Корреспондент обратил внимание на то, что в октябре 2020 года спортсмен прокомментировал политическую ситуацию во Франции, осудив французского президента Эммануэля Макрона за притеснения мусульман, и попросил Нурмагомедова высказаться о ситуации в Афганистане.

В ответ боец заявил, что они находятся за тысячи километров от страны и занимаются вопросом подписания рекламного контракта. «Ты какое-то имеешь отношение к Афганистану? Я тоже нет. Я не хочу это обсуждать», — сказал он.

В октябре Нурмагомедов резко высказался в адрес Макрона. Причиной стали слова политика, раскритиковавшего качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самюэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе и объявил об уходе из спорта. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.