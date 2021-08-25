Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Брондбю
Брондбю, Дания
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Динамо З
Загреб, Хорватия
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Монако, Монако
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Уфа
Уфа
Завтра
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Самара
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
18:30 (Мск)
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Последние новости
В Иркутской области задержали серийных охотников на «Жигули»
В ООН предрекли «ад на земле» для миллионов афганцев
Российская стюардесса попозировала на фото в откровенном белье и удивила фанатов
В российском регионе реки вышли из берегов из-за ливней
Синоптик рассказал о рекордно низкой температуре ночью в Москве
В Москве продадут подаренную Сталиным генеральскую квартиру
Разъяренный аллигатор укусил слишком близко подошедшего к нему пожилого мужчину
Повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana решил засудить группу
Названы лидирующие по оттоку населения регионы России
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка установила рекорд на Паралимпиаде

Россиянка Валерия Шабалина выиграла квалификацию в плавании на Паралимпийских играх
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «ВФСЛсИН»

Россиянка Валерия Шабалина одержала победу в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летняя пловчиха из России сумела преодолеть дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды, установив новый рекорд. Решающий заплыв в данной дисциплине состоится 25 августа.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября. Россию представляют 242 спортсмена. На счету российской сборной пока нет выигранных медалей. По итогам первого соревновательного дня в неофициальном медальном зачете лидирует команда Австралии, в активе которой два золота.

Уроженка Челябинска — многократная призерка международных соревнований среди параатлетов. Она пять раз становилась чемпионкой мира, шесть раз завоевывала золото в рамках чемпионатов Европы. На международном уровне Шабалина выступает с 2014 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ПКР опроверг запрет украинским атлетам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде
Стало известно о запрете украинцам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде
Афганская спортсменка попросила помощи у Международного паралимпийского комитета
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
17:5621 августа

«Спартак» потерял очки в матче с тульским «Арсеналом»

17:5221 августа

ЦСКА обыграл «Ахмат» и поднялся на пятое место в РПЛ

16:3021 августа

Акинфеев установил очередной рекорд в чемпионате России

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
15:2421 августа

Секс-символ MMA надела корону и показала декольте

14:0921 августа

Александр Емельяненко договорился о бое с блогером

13:1221 августа

«Матч ТВ» заполучил «секретное письмо» об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
12:1521 августа

Тренировка Макгрегора после операции впечатлила фанатов

10:4321 августа

Петр Ян подтвердил возвращение в октагон UFC

09:3821 августа

Боец нокаутировал соперника апперкотом в поединке на голых кулаках

Россия
Преображение пространств.
Как и благодаря чему меняется Москва
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Названа стоимость лечения россиян от коронавируса
Покупки захотели сделать дешевле для россиян
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Forbes назвал самых богатых женщин России
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Путин анонсировал выплату силовикам
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер из влиятельной российской группировки ответил на обвинения Запада
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Тяжелобольной комик рассказал о своем состоянии
В Минюсте назвали причину признания «Дождя» иноагентом
Коллега найденного мертвым экстрасенса рассказала о его проблемах с наркотиками
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
В России создали еще один беспилотник
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Volkswagen Jetta обновился и получил мотор от Taos
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
В России появился новый Chevrolet Trailblazer
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В нижегородском зоопарке появились смеющиеся кукабарры
Все материалы