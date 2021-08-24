ПКР опроверг запрет украинским атлетам стоять рядом с россиянами на Паралимпиаде

В ПКР опровергли информацию о запрете украинским спортсменам стоять рядом с россиянами

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков опроверг информацию, что украинским спортсменам запретили находиться рядом с россиянами на открытии Паралимпиады в Токио. Об этом он заявил РИА Новости.

Функционер сообщил, что украинские спортсмены во время открытия Паралимпиады были рядом. Они шли по соседним дорожкам во время церемонии. Затем, по словам Рожкова, украинские спортсмены сидели рядом с россиянами, а он по-дружески общался с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем.

Рожков подчеркнул, что оснований для скандала не существует. «Сказочники, кто-то на ровном месте придумывает скандал», — отреагировал он.

Информацию о том, что украинских спортсменов попросили не находиться рядом с россиянами, распространил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который вел прямую трансляцию церемонии открытия Паралимпийских игр. При этом он сообщил, что не все атлеты выполнили это указание, некоторые из них не стали менять место расположения. Губерниев выразил поддержку таким спортсменам.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. На турнире выступит 241 спортсмен из России.