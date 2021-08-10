Депутат Рады заступился за украинскую спортсменку после ее фото с Ласицкене

Депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которую подвергли травле за фото в объятиях соперницы-россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 19-летняя спортсменка является настоящим патриотом и не заслуживает в свой адрес подобных оскорблений. Парламентарий объяснил, что представители украинской делегации должны были заранее провести определенные разъяснительные мероприятия для атлетов по поводу того, как действия в информационном пространстве могут повлиять на них. «Она искренне обняла свою конкурентку, с которой соревновалась», — резюмировал Беленюк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих, которую сфотографировали в объятиях соперницы-россиянки на Олимпиаде. По ее мнению, травля началась из-за «нездорового» состояния критиков Магучих и распространения националистических идей среди населения Украины.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Могучих. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Уточнялось, что Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. 19-летняя Магучих показала третий результат.

Позже на фотографию отреагировала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность», — заявила она.