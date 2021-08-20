Украинский спортсмен назвал родной язык «псячей мовой»

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 в Афинах, стрелок из лука Дмитрий Грачев назвал родной язык «псячей мовой». Это подтверждает фрагмент переписки, который опубликовал бывший депутат Украины Владимир Вязивский на своей странице в Facebook.

Из нее следует, что Вязивский напомнил спортсмену о долге в 4,5 тысячи долларов и потребовал вернуть деньги. Грачев в ответ потребовал, чтобы собеседник не обращался к нему на украинском языке. После того как Вязивский продолжил писать как прежде, спортсмен назвал родной язык «псячей мовой». Также Грачев предложил экс-депутату «забрать долг в Москве».

После публикации переписки Вязивский спросил у подписчиков, может ли спортсмен, оскорбляющий украинский язык, тренировать детей, выступать с лекциями и принимать участие в общественных мероприятиях. Под постом депутата появилось множество негативных комментариев. Некоторые подписчики потребовали возбудить в отношении спортсмена уголовное дело.

Грачев работает тренером в одном из тиров во Львове, где и проживает. После публикации Вязивским переписки спортсмен удалил личную страницу в Facebook.