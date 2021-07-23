На Украине призвали олимпийцев говорить только на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень призвал представителей олимпийской сборной страны говорить только на украинском языке во время официальных выступлений на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на официальной странице языкового омбудсмена в Facebook.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски

По его мнению, спортивная сфера перестает быть русифицированной, а Олимпиада может поспособствовать усилению позиций украинского языка на международной арене. «Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире», — подчеркнул он.

В связи с этим Кремень призвал олимпийцев, их тренеров, а также представителей Национального олимпийского комитета и официальных делегаций Украины говорить по-украински во время брифингов и пресс-конференций. «Украинские спортсмены — посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка», — заключил он.

Ранее Тарас Кремень отчитал атлетов, дающих интервью на русском языке. По его словам, они могут использовать его в личном общении, но во время публичных выступлений обязаны изъясняться исключительно на украинском. Он добавил, что эта обязанность закреплена в законе.